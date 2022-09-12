Манила, 12 сентября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали сейсмологи у побережья филиппинского острова Лусон. Об этом 12 сентября сообщила геологическая служба США.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 01:50 мск у побережья острова Лусон в провинции Илокос. Эпицентр находился в 26 км на северо-запад от города Лаоаг, население которого составляет более 102 тыс. человек. Самый ближний город к эпицентру — Давила (население около 3.5 тыс. человек) находился в 9 км от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине 34 км. Информация о пострадавших и разрушении объектов инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене угрозы цунами в Папуа — Новой Гвинее после землетрясения магнитудой 7,6.