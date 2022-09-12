Красноярск, 12 сентября, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Жителей ряда сибирских регионов предупредили о порывистом ветре и высокой пожароопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. В Туруханском районе, в Эвенкии, в центральных и южных районах края, в Туве утром местами ожидается туман.

Днём 12 сентября в центральных и южных районах края, в Хакасии и Туве прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. В горах Хакасии порывы местами будут достигать 24 м/с. В горах южных районов края — сильные дожди.

В южных районах края, в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон в настоящее время открыт в 83 субъектах РФ.

В четырёх субъектах введён режим ЧС, в том числе на всей территории Тувы, в Ермаковском муниципальном образовании Красноярского края, в Ширинском муниципальном образовании Хакасии.

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