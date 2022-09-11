Горно-Алтайск, , 08:33 — REGNUM В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, 12 сентября по региону ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а по высокогорью — до 30-32 метров в секунду.

В связи с этим жителям рекомендовано переждать непогоду в капитальном строении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавили в ведомстве.