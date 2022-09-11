Бухарест, 11 сентября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. В результате падения легкого самолета в Румынии два человека погибли, сообщает 11 сентября Agerpres.

Pxhere.com Крушение легкомоторного самолёта

Падение произошло в уезде Сучава на севере страны. Погибли двое мужчин 30 и 42 лет. Один являлся инструктором, а второй жителем Сучавы, который приобрел самолет несколько дней назад и изучавшим пилотирование.

Ранее в Румынии потерпели крушение два других легких самолета, в результате чего погибли три человека.