Курск, 11 сентября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. «Единая Россия» лидирует на выборах в городское собрание Курска после обработки 2,22% бюллетеней, сообщает ЦИК вечером 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

За «Единую Россию» проголосовали 57,89%, 12,63% набрала «Справедливая Россия — За правду», 11,58% — ЛДПР, 6,32% избирателей проголосовали за «Партию пенсионеров», по 4,21% у КПРФ и «Новых людей», 1,05% получили «Коммунисты России».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили в течение трёх дней, с 9 по 11 сентября.