Москва, , 22:05 — REGNUM На территории б. УССР будут достигнуты все цели специальной военной операции. Об этом 11 сентября заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в штабе «Единой России».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (цели) в ходе этой операции будут достигнуты», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума заявил, что главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса является укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях.