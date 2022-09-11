Загреб, 11 сентября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. С 9 по 11 сентября в Хорватии прошли Дни Святых Новомучеников Ясеновацких, организованные Пакратско-Славонским епискапатом Сербской православной церкви.

Олег Калинин Духовенство в монастыре Св. Иоана Крестителя в Ясеноваце

Организованные Дни памяти Новомучеников проходят уже восьмой раз. Эта традиция родилась в результате того, что большое количество людей совершали паломничества в Ясеновацкий монастырь, расположенный рядом с местом, где в годы Второй Мировой войны располагался лагерь смерти Ясеновац.

Нацистами-усташами в районе одноименного городка на юго-востоке Хорватии был организован лагерь уничтожения, где в 1941–1944 годах были зверски убиты, по разным данным, до нескольких сотен тысяч православных сербов, цыган, евреев, а также участников югославского партизанского сопротивления. Некоторые сербские исследователи приводят следующие страшные цифры замученных в Ясеноваце: более 500 000 сербов, свыше 40 000 цыган, более 33 000 евреев, около 26 000 югославских коммунистов и партизан.

Мемориал новомучеников Ясеноваца появился в календарях в 1980 году, а 16 апреля 2010 года Священный Синод Епископов Сербской православной церкви постановил отмечать память Святых новомучеников Ясеновацких 13 сентября по григорианскому календарю. В этом году память Новомучеников отмечается вместе с памятью семьдесят седьмой годовщины прорыва узников лагеря Ясеновац и восьмидесятой годовщиной битвы при Козари, одного из самых кровопролитных партизанских сражений Народно-освободительной борьбы Югославии в 1942 году в Северо-западной Боснии.

Олег Калинин

В этом году, начало Дней памяти Новомученников было положено 9 сентября в Загребе международным научным симпозиумом «Новомученики. Полиперспектива VIII». Симпозиум был организован и прошел под покровительством Епископа Пакратско-Славонского Владыки Иована. В нем приняли участие представители из 12 стран, включая специалистов из Боснии и Герцеговины, Испании, Израиля, Македонии, Сирии, Сербии, Словении, и России.

Олег Калинин Директор МИЦ Марибор Янез Уйчич на симпозиуме

Открыл симпозиум директор Музея жертв геноцида из Белграда Деян Ристич. Научный доклад о геноциде армян в 20-м столетии представил профессор Рикардо Руиз де ла Серна из Испании. С уникальными фотографиями и документами, свидетельствующими о турецком геноциде православных сирийцев в 1915–1922 году, познакомил участников симпозиума иерей Юханон Хабил из Сирии. Полемические и философские вопросы прозвучали в докладе доктора Олега Солдата из Сербии «Геноцид в независимом Государстве Хорватия 1941–1945 гг. как отголосок иконоборчества». О трагедии советских военнопленных в нацистском лагере Шталаг XVIII D рассказал в своем выступлении директор Международного исследовательского центра в Мариборе (Республика Словения) Янез Уйчич. В своем выступлении он подчеркнул необходимость обязательного сохранения памяти о жертвах нацизма и преступлениях фашизма во Второй мировой войне. Приветствие организаторам и участникам симпозиума от Российского Союза ветеранов передал советник МИЦ Марибор Олег Калинин.

Олег Калинин Выступление иерея Юханона Хабила на симпозиуме

10 сентября в монастыре св. Иоанна Крестителя в Ясеноваце прошли основные мемориальные торжества Дней Новомучеников Ясеновацких. Божественную литургию отслужил Святейший Патриарх Сербской православной церкви Порфирий с участием Предстоятеля Македонской православной церкви архиепископа Охридского и Македонского Стефана и Митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Иоанникия, а также епископов и духовенства Сербской православной церкви. Торжественное Богослужение было совершено на улице, рядом с монастырем, учитывая большое количество участников. На мероприятиях в Ясеноваце присутствовало более 2000 гостей из Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Хорватии.

«Ясеновац это самая высокая Голгофа сербского народа», — сказал в своем обращении к участникам литургии Сербский Патриарх Порфирий. «Но мы должны сохранять память и о представителях всех других народов, ставшими жертвами нацистов, фашистов и усташей во Второй мировой войне», — отметил в обращении Святейший Патриарх.

Олег Калинин

В мероприятиях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Хорватия Андрей Алексеевич Нестеренко, Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик, делегация правительства Черногории во главе с министром финансов, послы Сербии и Черногории в Хорватии, советник МИЦ Марибор Олег Калинин.

По завершению Божественной литургии к присутствующим обратился Епископ Пакрацко-Славонский Иован. В своем обращении он напомнил о том что народы России понесли самые большие жертвы во Второй мировой войне и сегодня именно в России больше всего поддерживают сербский народ. Слова Владыки о том, что сегодня на мероприятии присутствует Посол России в Хорватии и представители из России, были встречены многочисленными аплодисментами.

Олег Калинин

После литургии к памятнику страданиям сербского и русского народов во время Второй мировой войны (автор Сергей Шихачевский) у церкви Рождества св. Иоанна Крестителя, в присутствии высокого духовенства и участников мероприятия торжественно возложил цветы Посол России А. Нестеренко, венок от Республики Сербской возложил президент Милорад Додик.

Олег Калинин Памятник страданиям сербского и русского народов в Ясеноваце (автор Сергей Шихачевский)

Затем участники мемориального мероприятия направились к мемориалу «Каменный цветок», установленному в том месте, где были самые многочисленные убийства и захоронения узников нацистского лагеря. По сербской традиции было совершено освящение Славянского пирога и зерна, на кургане возле памятника — «Цветка».

Олег Калинин

11 сентября мемориальные мероприятия Дни Новомучеников Ясеновацких завершились Святой епископской литургией в храме святых апостолов Петра и Павла в Кучанцах, где был крещен святой Павел, Патриарх Сербский.