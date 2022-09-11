Донецк, , 20:27 — REGNUM Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями ВСУ за минувшие сутки. Об этом 11 сентября говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость трое защитников ДНР погибли, 14 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела города Макеевка со стороны ВСУ погибли два человека.