Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Разведка США помогает разведданными планировать наступление вооружённым силам киевского режима, в том числе в боевых действиях в Харьковском направлении, пишет американская газета New York Times (NYT).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, летом представители киевского режима усилили обмен разведывательными данными с американскими коллегами, в том числе о расположении российских командных пунктов, складах боеприпасов и других ключевых объектах.

Источники издания во властных кругах отказались раскрывать, насколько большой была консультационная помощь США, но при этом один из чиновников сообщил, что они «постоянно обсуждали» вопросы помощи киевскому режиму на востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для наращивания усилий на донецком направлении были перегруппированы и переброшены войска в районах Балаклеи и Изюма.

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