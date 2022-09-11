Пенза, 11 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 18:00 (мск) в выборах депутатов Законодательного собрания приняли участие 48,49% избирателей. Обновленные данные приводит избирательная комиссия региона.

t. me/ikpenza58 Избирательная комиссия Пензенской области

К указанному времени своим избирательным правом воспользовались 497 893 жителя Пензенской области.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва проходят в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. 1032 избирательных участка открыты на территории региона с 08:00 до 20:00 часов. Избиратели выбирают 18 депутатов по одномандатным округам и 18 — по партийным спискам.

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