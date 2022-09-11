Пенза, , 10:28 — REGNUM По итогам двух дней голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области явка составила 37,1%. Об этом сообщает ЦИК региона в своем telegram-канале.

Выборы Kamchatka-krai.izbirkom.ru

По состоянию на 20:00 10 сентября на избирательные участки пришли 380 837 жителей Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области выбирают депутатов областного парламента и VII созыва и представительных органов муниципальных образований. Избирательные участки открыты 9–11 сентября с 8:00 до 20:00 мск. Всего на территории региона работают 1032 избирательных участка. Зарегистрированная численность избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 1 026 806 человек.

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