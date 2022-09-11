Рим, 11 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. 11 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Лацио» в матче шестого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с «Вероной». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты главного судьи — Луиджи Росси и Джузеппе Перротти.

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Иван Проведель, Патрик Габаррон, Николо Касале, Мануэль Ладзари, Адам Марушич, Маркос Антонио, Сергей Милинкович-Савич, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

«Верона»: Лоренцо Монтито, Джош Дойг, Исак Хайн, Федерико Чеккерини, Филиппо Терраччано, Диего Коппола, Мигел Велозу, Дарко Лазович, Иван Илич, Томас Генри, Кевин Лазанья.