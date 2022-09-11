Донецк, 11 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:57 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 17:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 17:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево в ДНР еще 11 снарядов калибра 152 мм.