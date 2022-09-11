Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Избирательные комиссии в Свердловской области за 11 сентября получили семь жалоб, касающихся выборов. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы

Из них одна поступила собственно в областную комиссию. Ещё шесть пришло в нижестоящие избиркомы.

Всего за день выборов во все комиссии поступило 44 обращения. А информационно-справочный центр облизбиркома получил 148 звонков и писем, из них девять по электронной почте. В основном население интересовалось адресами и режимом работы участков, а также возможностью проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября свердловчане выбирают губернатора на ближайшие пять лет.