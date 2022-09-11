Москва, 11 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Россия не отказывается от проведения переговоров с Киевом, однако их затягивание усложняет этот процесс. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Mid.ru Сергей Лавров

Как напомнил глава МИД РФ, ранее президент России Владимир Путин изложил позицию Москвы по этому вопросу в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об… «истории» [б. УССР], что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить свое доминирование в мире.