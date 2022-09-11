Нью-Дели, , 14:17 — REGNUM Индийская компания Tata Group ведёт переговоры с тайваньским поставщиком Apple Wistron о создании совместного предприятия по производству электронных устройств в Индии. Об этом пишет South China Morning Post.

Индийская компания «Tata Power» Thehindubusinessline.com

Tata Group является конгломератом индийских фирм, работающих в сфере связи и информационных технологий, машиностроения и других отраслях. Всего в её состав входят 114 компаний и филиалов в 8 секторах бизнеса.

По данным издания, Tata Group планирует выйти на рынок потребительской электроники. Для этого в индийской компании рассчитывают создать совместное предприятие с тайваньским разработчиком и производителем полупроводниковых устройств Wistron.

В случае успешного завершения переговоров Tata Group станет первой индийской компанией, производящей устройства для Apple. В Индии уже расположено несколько заводов по сборке iPhone и других устройств американского гиганта, но эти предприятия принадлежат тайваньским производственным гигантам, включая Foxconn и Wistron.

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