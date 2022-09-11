Курск, 11 сентября 2022, 13:44 — REGNUM Курская область готова оказать помощь Белгородской области в приёме беженцев с территории бывш. УССР, сообщил 11 сентября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Он уточнил, что все действия по организации приёма вынужденных переселенцев уже отработаны, в пунктах временного размещения, при сборе и отправке гуманитарной помощи помогают наши волонтёры.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 сентября на границе с Белгородской областью скопилось большое число беженцев из Харьковской области. Известно, что около 500 из них прибудут 11 сентября поездом в Воронежскую область.