Курск, , 13:44 — REGNUM Курская область готова оказать помощь Белгородской области в приёме беженцев с территории бывш. УССР, сообщил 11 сентября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Пункт временного размещения Александр Полегенько © ИА REGNUM

« У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней», — написал Старовойт.

Он уточнил, что все действия по организации приёма вынужденных переселенцев уже отработаны, в пунктах временного размещения, при сборе и отправке гуманитарной помощи помогают наши волонтёры.

«Кстати, присоединиться к добровольческому движению может любой желающий, подробности можно узнать в Ресурсном центре добровольчества по телефону 37-01-59», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 сентября на границе с Белгородской областью скопилось большое число беженцев из Харьковской области. Известно, что около 500 из них прибудут 11 сентября поездом в Воронежскую область.