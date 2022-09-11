Энергодар, Бывш. УССР, 11 сентября 2022, 12:50 — REGNUM Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны ВСУ и отдаления линии фронта. Об этом 11 сентября заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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«Решение о возобновлении работы энергоблоков АЭС может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков ВСУ и отодвигания линии фронта. Тогда возможен ремонт поврежденных ЛЭП и возобновление полноценной работы АЭС, — отметил он.
Ранее власти области сообщили об остановке последнего — шестого — работающего энергоблока АЭС.