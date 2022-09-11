Киев, 11 сентября 2022, 12:47 — REGNUM Воздушная тревога объявлена по всей территории б. УССР.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»
«Масштабная воздушная тревога по всей [территории б. УССР]», — отмечается в сообщении в Telegram-канале издания «Обозреватель».
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ.
Авиация поддерживала огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожила замаскированные позиции и технику ВСУ, выполняя пуски ракет парами с малых высот.