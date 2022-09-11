Воронеж, 11 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Вынужденных переселенцев из Харьковской области готов принять Воронеж, у города есть резерв мест размещения, сообщил 11 сентября в соцсетях мэр Вадим Кстенин.

Пресс-служба администрации Воронежа Место временного размещения для беженцев

« Воронеж не бросит людей Воронеж не бросит людей один на один с бедой . В наших пунктах временного размещения — лагерях «Голубой экран» и «Кировец» — есть резерв мест для граждан, вынужденно покинувших свои дома. Дал все необходимые указания, они будут готовы принимать людей уже с сегодняшнего дня, если это потребуется», — написал Кстенин.

Он добавил, что процедуры заселения людей, организации питания, обучения детей многократно отработаны, вся необходимая помощь людям будет оказана. Глава региона напомнил, что в каждом районе города работают пункты сбора помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности принять в Воронежской области вынужденных переселенцев с территории бывш. УССР заявил губернатор Александр Гусев. В частности, в регион доставят 30 детей из детдома в Купянске, разбомбленного ВСУ.