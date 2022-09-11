Энергодар, Украина, 11 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, несмотря на отключение последнего — шестого — энергоблока Запорожской АЭС. Об этом 11 сентября сообщил глава администрации города Александр Волга.

Федя Кузнецов Энергодар

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«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведётся работа по включению трансформаторов, это в основном касается промзоны», — отметил он.

Жилой сектор Энергодара полностью освещён, добавил он.

Напомним, ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.