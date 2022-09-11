Москва, , 09:53 — REGNUM О героизме и мужестве старшего сержанта Сергея Криницина, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 11 сентября в Минобороны России.

Армия России Министерство обороны Российской Федерации

Уточняется, что старший сержант с начала спецоперации ВС РФ обеспечивал связь в командном пункте и во время марша в район выполнения боевой задачи колонна, в составе которой двигался Криницин, была обстреляна из миномётов, в результате чего была повреждена часть техники.

Также указывается, что, понимая, что потеря связи командования с вышестоящим штабом лишит его возможности координировать действия сил, старший сержант, невзирая на огонь киевских нацистов, рискуя жизнью восстановил оборванные линии связи и отремонтировал технику.

«Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшего сержанта Криницина, поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление войсками в бою и отразить атаку националистов, не допустив при этом потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции ВС РФ по денацификации на территории б. УССР опубликовало Минобороны России.