Владивосток, 11 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Во Владивостоке до закрытия избирательных участков остаётся несколько часов — явка на выборах депутатов городской думы низкая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Голосование

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На 15:00 местного времени за кандидатов в думу Владивостока проголосовали 9,53% избирателей. Пять лет назад на аналогичных выборах явка на 15:00 была чуть выше — 10,19%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в единый день голосования к 15:00 средняя явка избирателей составила 12,14%.