Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. На Камчатке в единый день голосования к 15:00 средняя явка избирателей составила 12,14%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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Всего на Камчатке 11 сентября работают 85 избирательных участков. Голосование идёт по 12 избирательным кампаниям.

Жители Петропавловска-Камчатского 11 сентября выбирают депутатов городской думы. В столице края на 15:00 проголосовали уже 11,76% избирателей.

В этот день, на полуострове проводится 12 избирательных кампаний.

Самая высокая явка фиксируется на выборах главы села Апука — 44,86%.

На Камчатке в 2021 году в единый день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ явка к 15:00 составляла 34,66%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах в единый день голосования 11 сентября к 12:00 явка избирателей на выборах думы области составила 23,04%.