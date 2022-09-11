Энергодар, Украина, 11 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС остановили шестой, последний работающий энергоблок. Об этом 11 сентября сообщили власти региона.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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Ранее стало известно о приостановлении работы V энергоблока АЭС в результате повреждения ЛЭП после нанесения ударов со стороны ВСУ. VI энергоблок ЗАЭС работал не на всю мощность.

6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на АЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы АЭС. МАГАТЭ заявило и о необходимости создать безопасную зону.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары.