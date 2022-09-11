Иосиф Кобзон — символ отечественной эстрады, 85 лет со дня рождения артиста
Москва, 11 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Советский и российский певец Иосиф Кобзон, 85 лет со дня рождения которого отмечается 11 сентября, по праву является символом отечественной эстрады, так как исполняемые им песни фактически знала и пела вся страна. При этом Иосиф Давыдович также был великим человеком, который готов был рисковать собственной жизнью для спасения других людей.
Репертуар певца был огромен — сам Кобзон говорил, что знает до двух тысяч песен, которые может спеть, также был широким и диапазон того, о чём он пел: от любви к Родине, до просто любви. В то же время, голос певца был то громовым, словно марш, то лился, словно нежный ручеёк.
Первой известной всему СССР песней в исполнении Кобзона стала «Куба — любовь моя», написанная Александрой Пахмутовой и исполненная им в «Голубом огоньке». После этого певца заметили, и он начал выступать и на всесоюзных, и на международных конкурсах, завоевав звание лауреата престижных конкурсов — «Сопот» в Польше и «Золотой Орфей» в Болгарии.
Также Кобзон давал вторую жизнь песням своих предшественников на эстраде и много записывался для радио и кино. В числе последнего можно вспомнить сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», для которого певец записал песни Микаэла Таривердиева: «Я прошу, хоть ненадолго» и «Мгновения», ставшие всесоюзными хитами.
Кроме прочего, также певец был общественным деятелем и бесстрашным человеком, выступал перед ранеными советскими и российскими солдатами в Афганистане и Чечне, а во время захвата террористами «Норд-Оста» в октябре 2002 года приехал туда одним из первых и лично вывел нескольких заложников после переговоров с преступниками.
Помимо того, Кобзон не мог жить без сцены и после своего 60-летия объявил об уходе, однако не смог этого сделать и в последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал выступления и даже проводил многочасовые сольные концерты.
Вот уже четыре года, как Иосиф Кобзон ушёл от нас, а вместе с ним ушла и олицетворяемая им эпоха. Однако исполненные им песни продолжают жить и звучат по радио и телевидению, где также показывают фильмы, в которых мы тоже слышим его незабываемый голос.