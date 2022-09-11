Белгород, , 07:14 — REGNUM Очереди гражданских машин с беженцами из б. УССР скопились на пунктах пропуска в Белгородской области. Власти подсчитывают, сколько людей прибыло за ночь на территорию региона. Об этом 11 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава региона накануне проехал по пунктам пропуска, откуда прибывают беженцы. На месте находятся главы районов, военнослужащие, представители пограничной службы. Власти развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продуктов на Харьковскую сторону.

«Непростая сегодня была ночь. Много беженцев со стороны [территории бывш. УССР]. Сейчас будем анализировать ситуацию и сообщу о том, какое количество людей к нам перешло, в каких пунктах временного размещения они находятся», — уточнил губернатор.

На границе также дежурят бригады медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, активную помощь беженцам оказывают волонтёры.