Белгород, 11 сентября 2022, 07:14 — REGNUM Очереди гражданских машин с беженцами из б. УССР скопились на пунктах пропуска в Белгородской области. Власти подсчитывают, сколько людей прибыло за ночь на территорию региона. Об этом 11 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона накануне проехал по пунктам пропуска, откуда прибывают беженцы. На месте находятся главы районов, военнослужащие, представители пограничной службы. Власти развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продуктов на Харьковскую сторону.
На границе также дежурят бригады медиков.
Как сообщало ИА REGNUM, активную помощь беженцам оказывают волонтёры.