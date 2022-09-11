Москва, 11 сентября 2022, 02:45 — REGNUM Военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса поздравил 11 сентября с Днём танкиста министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Поздравление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ. Глава ведомства напомнил, что история бронетанковых войск — это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине, а воинов-танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка.
День танкиста в России отмечается во второе воскресенье сентября.