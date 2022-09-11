Афины , , 02:11 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил об увеличении до €500 тыс. стоимости «золотой визы» для иностранных инвесторов, позволяющей им при покупке недвижимости получать вид на жительство в стране. Его выступление на 86-й Салоникской международной выставке об экономической программе правительства 10 сентября транслировал греческий телеканал EPT1.

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Кириакос Мицотакис «Для того чтобы увеличить доступность недвижимости для греков, мы теперь увеличиваем минимальную сумму инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa («Золотой визы») с €250 тыс. до €500 тыс.»

По словам премьера, в качестве меры стимуляции государство также будет предлагать частным застройщикам свои простаивающие активы, половина из которых будет сдаваться новым арендаторам по крайне привлекательной цене.

Газета Ethnos отмечает, что пик выдачи «золотой визы» пришёлся на 2019 год, когда по этой программе в Греции было продано 3535 объектов. В 2021 году было реализовано 1035 объектов. По итогам первого полугодия 2022 года в стране наметился существенный спад интереса к программе.