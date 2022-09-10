Кадис, Испания, 10 сентября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. 10 сентября в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» футбольный клуб «Кадис» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 потерпел крупное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4.

«Барселона»

Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Френки де Йонг (55’), Роберт Левандовски (65’), Ансумане Фати (86’ Роберт Левандовски) и Усман Дембеле (90+3’). Желтые карточки получили Рафинья, Серхио Бускетс и Лукас.

Составы команд:

«Кадис»: Ледесма, Сальдуа, Мбайе, Эспино, Родригес, Собрино (Негредо, 72’), Фернандес (Алакрон, 60’), Алехо (Бонгонда, 60’), Окампо, сан Эметерио (Алькараз, 72’), Лукас (Мабил, 72’).

«Барселона»: тер Штеген, Беллерин, Пике, Араухо, Бальде (Алонсо, 78’), Бускетс, де Йонг, Гави (Левандовски, 57’), Торрес (Дембеле, 57’), Депай (Педри, 57’), Рафинья (Фати, 72’).

Эта победа над «Кадисом» стала для «сине-гранатовых» первой за последние 16 лет. В последний раз «Барселона» обыгрывала «Кадис» 28 апреля 2006 года в матче чемпионата Испании.