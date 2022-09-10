Мехико, 10 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Цистерна с растворителем врезалась в автобус с пассажирами в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики, известно о минимум девяти погибших. Об этом сообщили 10 сентября в управлении общественной безопасности региона.

.rigzone.com Огонь

ДТП произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Монтеррей. По предварительным данным, цистерна с растворителем отделилась от тягача, двигавшегося по встречной полосе, и столкнулась с автобусом, который загорелся. Огонь полностью уничтожил транспорте средство.

«К настоящему времени известно как минимум о девяти погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В Нацгвардии республики уточнили, что число жертв автокатастрофы может составлять не менее 18 человек. Водитель тягача скрылся с места трагедии, ведутся его поиски.