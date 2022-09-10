Мадрид, , 21:25 — REGNUM 10 сентября 2022 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» в матче пятого тура испанской Ла Лиги 2022/23 сыграет с «Сельтой» из Виго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Аксель Витсель Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Иво Грбич, Науэль Лусеро, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Марио Эрмосо Кансеко, Рейнилду Мандава, Жоффрей Кондогбья, Родриго Де Пауль, Тома Лемар, Анхель Корреа, Альваро Мората.

«Сельта»: Аугустин Марчесин, Уго Мальо, Унаи Нуньес, Джозеф Аиду, Хавьер Галан, Карлес Перес, Фран Бельтран, Франко Серви, Ренато Тапиа, Яго Аспас, Йорген Странд-Ларсен.

Ранее сообщалось, что болельщики «Атлетико» признали экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя лучшим игроком команды в августе.