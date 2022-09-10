Москва, 19 апреля, 2012, 13:45 — ИА Регнум. Теплоход "Арабелла", прославившийся тем, что в прошлом году на Волге принял на борт 79 человек с тонущей "Булгарии", недавно сменил хозяина, а в недалекой перспективе может сменить и пассажиров. Холдинг "Ак Барс", купивший "Арабеллу" у казанской турфирмы "Адмирал" ориентировочно за 140 млн рублей, намерен сделать из нее лайнер повышенной комфортности или даже корпоративное судно, на котором можно будет проводить различные мероприятия.

Переоборудованием теплохода займется Зеленодольский завод имени Горького. Предполагается, что на трех палубах разместятся два ресторана, пара VIP-кают площадью 60 квадратных метров, 20 кают попроще, детская игровая комната, бар-чайная, банный комплекс с бассейном и массажным помещением, тренажерный зал, несколько гидроциклов.

При этом пассажировместимость судна сократится в полтора раза: сегодня "Арабелла" рассчитана на 150 пассажиров, после реконструкции места хватит только на 100, сообщает интернет-газета "Бизнес Online". Возможно, это даже к лучшему, поскольку, если теплоход будет совершать обычные туристические рейсы, набрать даже сотню пассажиров, способных оплатить такую прогулку, будет непросто. Новые хозяева рассчитывают, что платежеспособных путешественников привлечет ореол славы "Арабеллы", а также тот факт, что командовать ей будет все тот же капитан Роман Лизалин.