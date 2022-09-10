Генуя, Италия, , 21:20 — REGNUM 10 сентября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Сампдория» в матче шестого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты главного судьи — Стефано Либерти и Стефано Джовани.

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Джейсон Мурильо, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Гонсало Вильяр, Томас Ринкон, Филип Джуричич, Абдельхамид Сабири, Мехди Лерис, Франческо Капуто.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Сандро Тонали, Томмазо Побега, Шарль де Кетеларе, Джуниор Мессиас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.