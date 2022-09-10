Вашингтон, 10 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Евросоюз оценивает, насколько закон США о снижении инфляции соответствует требованиям ВТО. Об этом замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил 10 сентября в интервью агентству Bloomberg.

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«У нас есть опасения по поводу ряда дискриминационных элементов в этом «Законе о снижении инфляции», который устанавливает требования к местному производству и местному контенту. Поэтому мы оцениваем, соответствует ли он требованиям ВТО и соглашению о государственных закупках», — сказал он.

Напомним, закон предусматривает предоставление налоговых субсидий при покупке электрокаров. Однако под льготы попадают автомобили, собранные только в Северной Америки и с батареями, произведенными с использованием американских компонентов. Как отмечает Bloomberg, такие меры нацелены на борьбу с зависимостью США от Китая. Домбровскис подчеркнул, что не надо делать поспешных выводов до проведения оценки закона.