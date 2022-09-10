Донецк, , 20:08 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 10 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 100 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские боевики обстреляли районы восьми населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов четверо мирных жителей погибли и восемь получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Гольмовский в ДНР из артиллерии.