Москва, , 19:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал Москву лучшим городом на свете с великой историей, общаясь в День города, 10 сентября, с журналистами на ВДНХ, где проходят соревнования по конкуру на кубок вице-президента Федерации конного спорта России Хизира Атакуева.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

На вопрос, за что он любит столицу, Песков ответил: «Потому что это лучший город на свете, это действительно так» добавив, что Москва проделала очень сложный и непростой путь.

«Это город с великой историей. Не единственный город с великой историей в мире, таких городов немало, но в том состоянии, в котором сейчас Москва, — это уникальный город», — уверен Песков.

«Это город удобный для жителей, это город постоянно развивающийся, не стоящий на месте, это город ультрасовременный, это город, предлагающий новейшие технологии, это город, делающий жизнь людей легкой благодаря цифровым технологиям, это город, который признает свои проблемы для того, чтобы избавиться от этих недостатков», — перечислил он, резюмировав, что «это динамично развивающийся организм и самый лучший город в мире».

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