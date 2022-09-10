Донецк, 10 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:50 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке еще шесть снарядов.