Донецк, 10 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:55 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда.