Милан, Италия, 10 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Миланский «Интер» в матче шестого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с «Торино». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Милан Шкриниар, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

«Торино»: Ваня Милинокович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Валентино Лазаро, Коффи Джиджи, Мергим Войвода, Саша Лукич, Никола Влашич, Демба Сек, Кароль Линетти, Антони Санабрия.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джованни Арольди. Ассистенты главного судьи — Дарио Цеццони и Филиппо Берчильи.