Кадис, Испания, , 19:09 — REGNUM 10 сентября в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» футбольный клуб «Кадис» в матче пятого тура испанской Ла Лиги 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Кадис»: Херемиас Ледесма, Хосеба Сальдуа, Мамаду Мбайе, Альфонсо Эспино, Луис Эрнандес Родригес, Рубен Собрино, Алекс Фернандес, Иван Алехо, Брайан Окампо, Федерико сан Эметерио, Лукас.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Эктор Беллерин, Рональд Араухо, Жерар Пике, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Ферран Торрес, Мемфис Депай, Рафинья.

Основной нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски начнет матч со скамьи запасных. Тренерский штаб «Барселоны» принял решение провести ротацию состава перед матчем второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с «Баварией».