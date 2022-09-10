Мадрид, 10 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. 10 сентября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» футбольный клуб «Райо Вальекано» в матче пятого тура испанской Ла Лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Валенсией» со счетом 2:1.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Первый мяч на 5-й минуте встречи забил 27-летний фланговый нападающий Исаак Паласон после передачи Оскара Трехо — 1:0. В дебюте второго тайма Николас Гонсалес удвоил преимущество хозяев, срезав мяч в свои ворота — 2:0. В конце матча французский защитник Муктар Диакаби забил «гол престижа» — 2:1.

Составы команд:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Гарсия, Катена, Лежен, Баллиу, Комесанья (Фалькао, 69’), Паласон (Нтека, 76’), Гарсия, Валентин (Посо, 87’), Трехо (Лопес, 76’), Камельо (Сисс, 69’).

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Паулиста, Диакаби, Гайя (Лато, 64’), Муса, Гильямон (Алмейда, 77’), Гонсалес (Андре, 56’), Кастильехо, Лино, Дуро (Клюйверт, 64’).