Москва, , 17:23 — REGNUM Более 2 тыс. боевиков ВСУ уничтожили на направлении Балаклеи и Изюма за минувшие трое суток. Об этом 10 сентября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков журналистам.

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«Уничтожено более 2 тыс. … боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии», — отметил он.

Конашенков добавил, что среди погибших боевиков есть и иностранные наемники.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в Минобороны России сообщили, что высокоточным оружием ВКС РФ поражены штаб пятой бригады нацгвардии ВСУ, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харьковской области.