Донецк, 10 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Населённый пункт Александровка на Херсонском направлении находится под контролем Вооружённых сил (ВС) РФ, предпринятая киевскими боевиками попытка его атаки была успешно отбита. Об этом 10 сентября сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Александровка, которая на Херсонском направлении, под нашим контролем», — написал он в своём сообщении.

Также Безсонов уточнил, что вооружённые бандеровские формирования попытались подойти к населённому пункту, однако после нанесения по ним удара отошли назад.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что посёлок городского типа Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжает находиться под контролем союзных сил