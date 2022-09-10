Москва, , 14:11 — REGNUM Москва органично соединила вековую историю, энергию молодости и высокотехнологичные решения. Об этом 10 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, поздравив жителей столицы с 875-летием города.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С праздником, с днём Москвы, с 875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий», — отметил он, выступая в Зарядье на мероприятии, посвящённом Дню города.

По его словам, Москва органично соединила в себе вековую мудрость и энергию молодости.