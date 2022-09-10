Белград, 10 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Выбора между Россией, экономика которой якобы исчезает, и «находящимися на стороне успеха» странами Запада требуют от Сербии ведущие страны Европейского союза при поддержке США. Об этом 9 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам сербского лидера, у него состоялся «нелёгкий разговор», в ходе которого «большие силы Запада при поддержке США и Турции» заявили, что на фоне происходящего конфликта на территории б. УССР «Европа должна защищаться».

«Как мне сообщили, (президент России Владимир) Путин приподнял занавес, и теперь каждому остается заявить, по какую сторону занавеса они хотят оставаться: по ту сторону занавеса, где экономика исчезает и не существует, или на их стороне, на стороне успеха», — сказал он.

При этом президент Сербии не рассказал, как он ответил на такие требования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что вопреки ранее достигнутым соглашениям с Белградом под эгидой ЕС в Брюсселе власти Косово строят базы косовоалбанского спецназа МВД на севере края, который населён сербами.