Краснодар, 10 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Активность избирателей Краснодарского края на выборах депутатов Законодательного собрания региона составила 19%5%. Данные за первый день голосования, 9 сентября, опубликовал краевой избирком.

Все на выборы!

«Сегодня, 10 сентября, в 8:00 продолжилось голосование на выборах. Активность избирателей на территории Краснодарского края по итогам первого дня голосования составила 19,5% — 843 527 избирателей уже приняли участие в выборах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов седьмого созыва Краснодарского края продлится три дня, с 9 по 11 сентября, проголосовать можно с 08:00 до 20:00 на одном из 2,8 тыс. избирательных участков.

Избирателям предстоит выбрать 70 депутатов ЗС нового созыва — 35 по одномандатным округам, 35 по партийным спискам.