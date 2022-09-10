Курск, 10 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Почти 7,3% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Курской области в первый день голосования, 9 сентября, сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В электронном формате по данным на 20:00 9 сентября проголосовали свыше 45% избирателей, включенных в списки для дистанционного электронного голосования.

На избирательных участках присутствовали более 1200 наблюдателей от политических партий и кандидатов, Общественной палаты Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 9, 10 и 11 сентября в Курской области проходит голосование на 74 муниципальных выборах. Самые крупные из них — выборы в Курскую гордуму.