Кито, , 10:11 — REGNUM Правительство Эквадора и лидеры коренных народов страны подписали соглашение о введении в республике временного моратория на разработку 15 нефтяных блоков и приостановке действия новых контрактов на добычу нефти в ряде районов. Об этом заявил журналистам эквадорский министр энергетики и горнодобывающей промышленности Хавьер Вера.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор будет действовать до тех пор, пока не будет принят закон о предварительных консультациях с общественностью при нефтедобыче. Мораторий распространяется на скважины в амазонских провинциях Пастаса и Морона-Сантьяго.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE) Леонидас Иса заявил об обеспокоенности из-за отсутствия результатов в диалоге, который ведется коренными народами страны с эквадорским правительством по вопросу устойчивых цен на топливо.

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