Исилькуль, Омская область, 10 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Омской области перед судом предстанут местные жители по обвинению в осквернении памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Омской области В Омской области вандалы осквернили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

По данным следствия, днём 18 апреля трое пьяных ранее судимых мужчин подожгли два венка на мемориальном комплексе «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» в городе Исилькуле. В результате обгорели также мемориальные плиты.

Благодаря записям с камеры наблюдения личности вандалов были установлены. После задержания мужчины в своё оправдание заявили, что были пьяны.

«В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — отметили в управлении.

Читайте также: СКР возбудил уголовное дело из-за осквернения мемориала под Воронежем